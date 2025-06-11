Глава Huawei рассказал, что между чипами компании и США всего одно поколение

Чжэнфэй подчеркнул, что компоненты процессора, выполненные по 5-нм техпроцессу, отстают от TSMC и Samsung Foundry лишь на одно поколение, и от 3-нм кремния в других устройствах, таких как iPhone. Однако, из-за отсутствия доступа к машинам передовой EUV литографии от компании ASML из-за давления со стороны США, Huawei и SMIC вынуждены использовать устаревшие DUV машины, что мешает им догнать конкурентов. И по большому счёту это единственное препятствие.

Предположительно, для создания 5-нм чипа Kirin X90 компания SMIC использовала передовую технологию многократного шаблонирования под названием Self-Aligned Quadruple Patterning (SAQP). Обычно для производства чипов с нормами 7-нм и ниже требуется EUV-литография. Используя SAQP, SMIC уменьшила размеры элементов до размеров, меньших, чем можно получить с помощью одного DUV-отпечатка.