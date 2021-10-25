Глава Intel: дефицит процессоров и видеокарт продлится как минимум до 2023 года

“Сейчас мы находимся в худшем положении, в следующем году каждый квартал будет становиться всё лучше, но баланс спроса и предложения будет достигнут не раньше 2023 года.”, – заявили в компании.



Однако президент AMD Лиза Су заявила, что ожидает увеличения поставок во второй половине 2022 года. В сентябре вице-глава Xbox и президент Microsoft Фил Спенсер утверждал, что нынешние проблемы с поставками консолей сохранятся до 2022 года.



Нехватка чипов — не единственное, что мешает Microsoft поставлять на полки магазинов столько консолей Xbox Series X/S, сколько бы им хотелось: