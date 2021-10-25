Глава Intel: дефицит процессоров и видеокарт продлится как минимум до 2023 года

Глава Intel: дефицит процессоров и видеокарт продлится как минимум до 2023 годаЧто повлияет и на телефоны производства Apple
“Сейчас мы находимся в худшем положении, в следующем году каждый квартал будет становиться всё лучше, но баланс спроса и предложения будет достигнут не раньше 2023 года.”, – заявили в компании.
Однако президент AMD Лиза Су заявила, что ожидает увеличения поставок во второй половине 2022 года. В сентябре вице-глава Xbox и президент Microsoft Фил Спенсер утверждал, что нынешние проблемы с поставками консолей сохранятся до 2022 года.
Нехватка чипов — не единственное, что мешает Microsoft поставлять на полки магазинов столько консолей Xbox Series X/S, сколько бы им хотелось:
Если посмотреть, что требуется для получения комплектующих, необходимых для создания консоли сегодня, а затем для доставки её на рынки, где на неё есть спрос, то в этом процессе есть множество проблемных моментов.
Также, в середине октября стало известно, что Apple может сократить объёмы производства своих новых iPhone 13 из-за того же дефицита чипов. В компании предполагают, что смартфонов этой модели будет выпущено на 10 млн единиц меньше.
Борьба производителей с дефицитом запасов комплектующих продолжается уже больше года. Пандемия COVID-19 также повлияла на приостановку основных цепочек поставок, при этом спрос на консоли, компьютеры значительно вырос из-за антиковидных мер по соблюдению изоляции.