Глава Intel лишился 40% скидки от TSMC на производство чипов из-за самоуверенности

Сначала у компании была выгодная сделка с TSMC, позволявшая производить чипы Intel по сниженной цене.

Однако в 2021 году Гелсингер заявил, что «не стоит класть все яйца в корзину тайваньской фабрики», что вызвало недовольство TSMC. Это привело к тому, что Intel была вынуждена платить полную стоимость за производство 3-нанометровых чипов.

Гелсингер пришёл к руководству Intel, чтобы восстановить позиции компании в производстве микросхем.

Но его стратегия, включающая планы по созданию фабрики 18A, пока буксует из-за технических сложностей и низких показателей производства. Некоторые потенциальные клиенты, такие как Broadcom и Apple, не удовлетворены результатами.

Ситуация вокруг TSMC — лишь одно из проявлений проблем управления Гелсингера, также столкнувшегося с резким падением доходов Intel.