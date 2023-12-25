Глава Intel назвал закон Мура «актуальным», но немного изменившимся

Закон Мура, впервые предложенный сооснователем и генеральным директором Intel Гордоном Муром в 1970 году, утверждает, что количество транзисторов на чипах удваивается каждые два года.

Однако, по словам Гелсингера, в последние годы темпы удвоения замедлились до трехлетнего цикла.

Гелсингер, занявший пост генерального директора Intel в 2021 году, всегда утверждал, что закон Мура «жив и здоров». Он даже заявил, что его компания может превзойти темпы закона Мура по крайней мере до 2031 года, продвигая «Суперзакон Мура».

Эта стратегия подразумевает увеличение количества транзисторов с помощью технологий упаковки чипов 2.5D и 3D, таких как Foveros. Intel также часто упоминает эту стратегию как «Закон Мура 2.0».

В своем выступлении в MIT, Гелсингера спросили о потенциальном конце закона Мура, на что он ответил, что «мы уже несколько десятилетий объявляем о его смерти».