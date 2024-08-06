Глава Intel обратился к Библии на фоне падения цены компании на $23 млрд за сутки

В ответ на кризис, генеральный директор компании Пэт Гелсинджер опубликовал в своем X-аккаунте цитату из Библии, демонстрируя свои чувства и мысли по этому поводу.

Цитата, взятая из книги Притчей, гласила: «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою от зла».