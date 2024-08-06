Глава Intel обратился к Библии на фоне падения цены компании на $23 млрд за сутки

Опубликовано 06 августа 2024, 07:16
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Глава Intel обратился к Библии на фоне падения цены компании на $23 млрд за суткиТяжелые времена настали для «синих»
Компания Intel оказалась в центре внимания после резкого падения стоимости акций на 30% за сутки, что привело к снижению капитализации на $23 млрд.
В ответ на кризис, генеральный директор компании Пэт Гелсинджер опубликовал в своем X-аккаунте цитату из Библии, демонстрируя свои чувства и мысли по этому поводу.
Цитата, взятая из книги Притчей, гласила: «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою от зла».
Это неожиданное обращение к религиозному тексту, вероятно, отражает его попытку найти поддержку в трудные времена для компании.
Напомним, что ситуация усугубилась после публикации финансового отчета, который показал неутешительные результаты.
Вслед за этим падением, Intel объявила о планах по сокращению нескольких тысяч сотрудников, чтобы снизить расходы и поддержать бизнес в условиях финансового кризиса.