Глава Microsoft получил увеличенную зарплату накануне массовых увольнений в компании

Глава Microsoft получил увеличенную зарплату накануне массовых увольнений в компанииТеперь он зарабатывает в сотни раз больше, чем средний сотрудник компании
На прошлой неделе Microsoft объявила о сокращении 10 000 сотрудников. В том числе в игровом подразделении, что вызвало разочарование сотрудников и игрового сообщества.
Фото: CNBC
Ситуация стала ещё более спорной, когда стало известно о проведённом для топ-менеджеров компании частного концерта Стинга непосредственно перед объявлением об увольнениях.
Видимо, чтобы окончательно добить уволенных сотрудников, в Сети всплыла информация о том, что генеральный директор Microsoft Сатья Наделла получил 10% повышение зарплаты в 2022 году — 2,5 млн долларов оклада и 54,95 млн долларов бонусов.
Как пишет MarketWatch, таким образом корпорация ещё больше увеличила разрыв в оплате труда между Наделлой и рядовыми сотрудниками. Причём происходит подобное уже пятый год подряд. Сообщается, что теперь Наделла зарабатывает в 289 раз больше, чем среднестатистический сотрудник компании.