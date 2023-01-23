Глава Microsoft получил увеличенную зарплату накануне массовых увольнений в компании

Ситуация стала ещё более спорной, когда стало известно о проведённом для топ-менеджеров компании частного концерта Стинга непосредственно перед объявлением об увольнениях.

Видимо, чтобы окончательно добить уволенных сотрудников, в Сети всплыла информация о том, что генеральный директор Microsoft Сатья Наделла получил 10% повышение зарплаты в 2022 году — 2,5 млн долларов оклада и 54,95 млн долларов бонусов.

Как пишет MarketWatch, таким образом корпорация ещё больше увеличила разрыв в оплате труда между Наделлой и рядовыми сотрудниками. Причём происходит подобное уже пятый год подряд. Сообщается, что теперь Наделла зарабатывает в 289 раз больше, чем среднестатистический сотрудник компании.