Глава Nvidia анонсировал новый чип для ПК — совместную разработку с MediaTek

Project DIGITS — ПК, предназначенный прежде всего для тестирования различных ИИ-продуктов. Но, как заявил Хуанг, продукт приглянётся и пользователям, которым интересна экзотическая электроника и которые готовы потратиться: стоить такой компьютер будет не меньше $3000. Обе компании будут как поставлять на рынок совместную разработку, так и продавать все комплектующие самостоятельно, в этом заключается их партнёрство.

В ходе CES Хуанг выразил надежду на то, что партнёры «смогут устранить разрыв» между ПК на Linux, которые в большинстве используют разработчики, и ПК на Windows за счёт использования разработанной Microsoft технологии Windows Subsystem for Linux, которая позволяет использовать обе ОС на одном компьютере. К тому же Nvidia и MediaTek «намерены» побороться за рынок компьютерных процессоров с AMD, Intel и другими производителями.