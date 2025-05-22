Глава NVIDIA Хуанг: из-за санкций США, компания потеряла половину ИИ-рынка Китая

Если четыре года назад доля NVIDIA на китайском ИИ-рынке составляла 95%, то теперь — всего 50%. Остальное пространство заняли местные конкуренты, включая HUAWEI с чипами Ascend.

После запрета H20, NVIDIA была вынуждена создавать урезанные версии своих решений для Китая. По словам Хуанга, это снизило среднюю цену продажи и ударило по выручке.

Ранее компания уже предупреждала об убытках в $5,5 млрд из-за аннулированных заказов и складских остатков — теперь Хуанг оценивает общий ущерб от санкций в $15 млрд.

Хуанг назвал экспортный контроль «провалом», подчеркнув, что его исходные допущения оказались неверными.

Китай остается ключевым игроком на рынке: по словам главы NVIDIA, здесь находится 50% мировых ИИ-исследователей, и страна занимает второе место в мире по вычислительным мощностям. Хуанг подчеркнул: доступ к этому рынку выгоден не только NVIDIA, но и экономике США.