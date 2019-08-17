Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт "безумием"

Во время своего выступления на конференции, посвященной финансовому отчету, Хуанг сделал достаточно спорное заявление. “На данный момент, покупая видеокарту, вы будете использовать её два, три или четыре года. И отсутствие у такого адаптера поддержки трассировки лучей — просто безумие”, — заявил глава NVIDIA.

Само собой трассировка лучей станет стандартом в индустрии в ближайшие годы, но на данный момент, если оперировать сухими цифрами из отчета компании, для пользователей технология не является настолько необходимой, чтобы тратить на нее большие средства. Также не стоит забывать о том, что многие компании показали свои варианты реализации трассировки лучей на абсолютно любых видеокартах.