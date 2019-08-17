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Компьютеры
Сегодня 14:19

Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт "безумием"

Пользователи с ним не согласны
Последний год оказался не самым успешным для производителя видеокарт NVIDIA. Возможно, это связано с тем, что последние видеокарты компании оказались не по карману большинству любителей поиграть в игры на ПК. А покупать что-то другое — безумие. По крайней мере, если верить словам главы NVIDIA Дженсена Хуанга.

Во время своего выступления на конференции, посвященной финансовому отчету, Хуанг сделал достаточно спорное заявление. “На данный момент, покупая видеокарту, вы будете использовать её два, три или четыре года. И отсутствие у такого адаптера поддержки трассировки лучей — просто безумие”, — заявил глава NVIDIA.

Само собой трассировка лучей станет стандартом в индустрии в ближайшие годы, но на данный момент, если оперировать сухими цифрами из отчета компании, для пользователей технология не является настолько необходимой, чтобы тратить на нее большие средства. Также не стоит забывать о том, что многие компании показали свои варианты реализации трассировки лучей на абсолютно любых видеокартах.

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