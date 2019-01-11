Глава NVIDIA отменил закон Мура

На прошедшей в рамках выставки CES 2019 пресс-конференции, глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) объявил закон Мура более невозможным. Об этом сообщило издание CNET.

Дженсен Хуанг заявил, буквально, следующее: «Закон Мура более невозможен». Напомним, данный закон является эмпирическим наблюдением, сделанным одним из основателей Intel Гордоном Муром (Gordon Moore), согласно которому число транзисторов на кристалле будет удваиваться каждые 24 месяца.

Как теперь отметил топ-менеджер NVIDIA на сессии вопросов и ответов перед небольшим количеством журналистов, прямо сейчас закон Мура выражается в росте на несколько процентов каждый год и удвоение можно ожидать только каждые десять лет.

Интересно, что ещё в 2010 году вице-президент NVIDIA Билл Дэлли (Bill Dally) в своей колонке для журнала Forbes объявил о смерти так называемого закона Мура и отметил, что будущее за параллельными вычислениями.