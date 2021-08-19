Глава NVIDIA подтвердил дефицит видеокарт до второй половины 2022 года

“Я ожидаю, что мы увидим ситуацию с ограниченными поставками в течение большей части следующего года — это мое предположение на данный момент”, — поделился своим неутешительным прогнозом Хуанг.

Сам Хуанг не предсказывает, насколько критичной окажется ситуация с дефицитом. Ранее представители индустрии, глава NVIDIA в том числе, говорили о ситуации, которая наблюдается на данный момент, примерно то же самое, поэтому ожидать в 2022 году стоит того же.

Нескольким ранее две старые флагманские видеокарты NVIDIA в связке сравнили с RTX 3090. Посмотреть, что из этого вышло, можно перейдя по этой ссылке.