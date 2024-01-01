Глава NVIDIA попал в топ-30 самых богатых людей планеты по версии Bloomberg

Его состояние увеличилось на поразительные $30.2 млрд, достигнув $44 млрд, что ставит его на 29-е место в рейтинге миллиардеров.

Этот феноменальный рост богатства Хуана обусловлен взлетом стоимости акций NVIDIA, которые в этом году выросли почти на 246%.

К 29 декабря акции компании торговались по цене $495.22 за штуку. Это заметное увеличение стоимости акций позволило Хуану обогнать таких известных миллиардеров, как Бернар Арно, Уоррен Баффет и Мукеш Амбани.

Доверие инвесторов к NVIDIA, лидеру в области искусственного интеллекта, стало ключевым фактором роста стоимости акций. Хуан владеет примерно 3.5% ценных бумаг компании, что составляет около $43 млрд по текущей рыночной стоимости.