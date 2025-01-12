Глава Nvidia заявил, что DLSS 4 появится на всех графических процессорах RTX

Как пишет издание Engadget, новая технология появится, в том числе в серии RTX 20, которая была снята с производства ещё в 2020 году, однако старые модели не получат всех функций технологии.

В новых моделях серии GeForce RTX 50 DLSS 4 будет включать функцию Multi Frame Generation, которая будет генерировать до трёх дополнительных кадров на каждый традиционно отрисованный, что позволит увеличить частоту кадров в восемь раз по сравнению с традиционным «грубым рендерингом».

В ходе выступления Хуанг заявил, что игры с полной трассировкой лучей в 4K 240 FPS станут возможными за счёт Multiple Frame Generation при использовании видеокарты GeForce RTX 5090, нового графического процессора, стоимость которого — $1999 и который появится в конце января.