Глава Nvidia заявил, что квантовые ПК появятся только через 20 лет

Опубликовано 11 января 2025, 00:001 мин.
Глава Nvidia заявил, что квантовые ПК появятся только через 20 летУ компаний из этой отрасли резко снизились акции
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг буквально всполошил профессиональное сообщество своими высказываниями о том, что полноценные квантовые компьютеры появятся не ранее чем через 20 лет. Это заявление тут же отразилось на акциях компаний, занимающихся квантовыми вычислениями.
Стоимость акций таких компаний сразу упала. Как отмечает портал Techspot со ссылкой на выступление Хуанга на CES 2025 и последующие события, произошёл резкий спад акций таких компаний, как D-Wave Quantum, акции которой снизились на 43,8%, Rigetti Computing — более чем на 39%, IonQ — более 40%, Quantum Computing Inc. — более 44%.
Аналитики прогнозируют потерю компаниями свыше $5 млрд рыночной стоимости как раз из-за высказываний Хуанга. Некоторые эксперты отмечают, что Хуанг сконцентрировался на продвижении искусственного интеллекта, подбрасывая «мокрое одеяло» высказываниями по квантовым вычислениям.
«Однако позиция Nvidia в индустрии искусственного интеллекта может вызвать различные интерпретации», — отмечает источник.
Источник:Techspot
Автор:Андрей Кадуков