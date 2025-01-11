Глава Nvidia заявил, что квантовые ПК появятся только через 20 лет

Стоимость акций таких компаний сразу упала. Как отмечает портал Techspot со ссылкой на выступление Хуанга на CES 2025 и последующие события, произошёл резкий спад акций таких компаний, как D-Wave Quantum, акции которой снизились на 43,8%, Rigetti Computing — более чем на 39%, IonQ — более 40%, Quantum Computing Inc. — более 44%.

Аналитики прогнозируют потерю компаниями свыше $5 млрд рыночной стоимости как раз из-за высказываний Хуанга. Некоторые эксперты отмечают, что Хуанг сконцентрировался на продвижении искусственного интеллекта, подбрасывая «мокрое одеяло» высказываниями по квантовым вычислениям.

«Однако позиция Nvidia в индустрии искусственного интеллекта может вызвать различные интерпретации», — отмечает источник.