Глава NVIDIA заявил, что не стал бы основывать компанию, вернись он на 30 лет назад

Он откровенно рассказал о том, как создание корпорации повлияло на его ментальное здоровье и признался, что, обладая сегодняшним опытом и знаниями, он бы не решился на создание NVIDIA.

«Создание NVIDIA оказалось в миллион раз сложнее, чем я предполагал. Встречались моменты, полные боли, страданий и стыда. Если бы я мог предвидеть все эти трудности, я бы никогда не основывал эту компанию. Никто в здравом уме не стал бы этого делать», — поделился Хуанг.

Особенно тяжёлым периодом для NVIDIA стало время после выхода на биржу в 1999 году, когда компания столкнулась с резким падением стоимости своих акций.

Тем не менее, Хуанг отметил, что за годы работы в компании ему удалось создать систему поддержки сотрудников, способствующую поднятию их морального духа.