Глава NVIDIA заявил, что новое поколение ИИ потребует в 100 раз больше мощностей, чем нынешнее

По его словам, это связано с новыми методами «рассуждений», позволяющими моделям шаг за шагом обдумывать наилучший ответ.

Хуанг отметил, что такие системы, как DeepSeek R1, OpenAI GPT-4 и xAI Grok 3, уже используют этот подход, и их вычислительные потребности значительно выше, чем у предыдущих поколений.

Несмотря на рекордную выручку NVIDIA в $39.3 млрд (+78% за год), акции компании недавно упали на 17% из-за опасений, что ИИ может стать эффективнее при меньших затратах.

Однако Хуанг уверен, что реальность обратная: популяризация более сложных моделей потребует ещё больше чипов.

Также он признал, что доля NVIDIA в Китае сократилась вдвое из-за экспортных ограничений США. Однако компания продолжает доминировать в области ИИ, а её новый ускоритель GB200 способен генерировать контент в 60 раз быстрее, чем чипы, доступные для китайского рынка.