Глава SK Group назвал сверхуспех NVIDIA временным и объяснил свою точку зрения

Он отметил, что успех компании может быть временным, особенно если такие конкуренты, как AMD и ARM, начнут предлагать высококачественные чипы по более низким ценам.

Че сравнил текущий бум ИИ с золотой лихорадкой XIX века, подчеркнув, что если доходы от ИИ не оправдают ожиданий, этот бум может исчезнуть.

NVIDIA стала одной из самых дорогих компаний благодаря рекордным продажам своих графических процессоров для дата-центров, но стоимость обучения новых моделей ИИ растет.

Некоторые аналитики, такие как Дарио Амодеи из Anthropic, предсказывают, что расходы могут достичь $100 млрд уже к 2025 году, что вызывает опасения у Goldman Sachs.

Че Тэ Вон подчеркнул, что если ИИ не оправдает ожиданий, инвестиции в специализированное оборудование могут резко сократиться, что негативно скажется на NVIDIA. Однако компания всегда может вернуться к своим корням в игровой индустрии, где она остается сильным игроком.