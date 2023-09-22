Год назад Intel представила видеокарту Arc A580, но так и не выпустила её в продажу

Ещё 9 сентября 2022 года компания представила спецификации четырёх графических процессоров Arc Alchemist, предназначенных для скорого релиза.

После этого компания официально анонсировала серию Arc A7 в рамках мероприятия Innovation 2022, которая поступила в продажу в октябре. Однако, несмотря на дебют таких моделей, как A770/A750 и A380, одна из них, которая изначальна была в списке, а именно A580, так и не появилась на рынке.

Видеокарта Intel Arc A580 была одной из первых в утечках из серии Arc Alchemist GPU и обладала официальной спецификацией в 24 Xe-ядра. Это превосходит характеристики ACM-G11 (8 Xe-ядер) и последующего ACM-G12 (16 Xe-ядер).

Вероятно, A580 был основан на ACM-G10 GPU, который предлагает до 32 Xe-ядер.

Удивительно, но Intel не выпустила A580 даже спустя более года после раскрытия её характеристик. Официального запуск в рамках Innovation 2023 также не случилось.