Google Chrome стал поддерживает архитектуру Arm64 в Windows

Ожидается, что эта разработка значительно повысит производительность Chrome на устройствах с архитектурой Arm64 и избавит от необходимости использовать режим эмуляции. Пользователи могут установить бета-версию на компьютеры с Windows 11 и процессорами Arm, при этом сообщается об успешной установке даже на старые устройства, например на те, которые оснащены семилетней SoC Snapdragon 835.

Хотя Chrome уже доступен на различных платформах, включая Google Chromium on Arm64, Linux for Arm64, iOS и Mac, задержка с поддержкой Windows on Arm64 может быть связана с относительно небольшим количеством компьютеров с Windows Arm64, особенно по сравнению с популярностью Chromebooks.