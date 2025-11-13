Google и Qualcomm выпустят первый Android-ПК на чипе Snapdragon X Elite

Опубликовано 13 ноября 2025, 07:431 мин.
Google и Qualcomm выпустят первый Android-ПК на чипе Snapdragon X EliteВнезапно
По данным Wccftech, компании Google и Qualcomm совместно разрабатывают первый персональный компьютер под управлением Android, оснащённый чипом Snapdragon X Elite.
Это будет первый случай, когда полноценная Android-система появится на ноутбуке или ПК с процессором уровня Windows-устройств.
Первые сведения о проекте появились ещё на Snapdragon Summit, а свежая утечка кода Android 16 подтвердила адаптацию ОС под архитектуру ноутбучных чипов Qualcomm.
Согласно опубликённым фрагментам, новинка получит флагманский Snapdragon X Elite, отличающийся высокой энергоэффективностью и производительностью.
Однако аналитики отмечают, что проекту придётся конкурировать с устройствами на Apple M4 Max и новым Snapdragon X2 Elite Extreme, превосходящими X Elite в тестах Cinebench 2024.
Эксперты считают, что без агрессивной ценовой стратегии первый Android-ПК рискует столкнуться с провалом сразу после запуска.