Google компенсирует населению США воду, использованную для охлаждения промышленных компьютеров

Как пишет The Verge, Google столкнулась, и всё чаще сталкивается, с критикой в местах, где у неё расположены дата-центры. За последние годы Google нарастила потребление воды с 9,4 до 18,9 млрд литров. Наибольшей критике компания подверглась в США: в штатах Южная Каролина, где находится один из самых больших дата-центров, и Аризона, где планируется строительство ещё одного, в этом году была сильная засуха. Сейчас Google имеет 20 дата-центров, разбросанных по всему миру.

Как отметили представители компании, они видят выход из ситуации с водой в трёх направлениях: повышение эффективности использования воды, сотрудничество с сообществами для обновления водоразделов и повышения качества воды в них и использование своих разработок для прогнозирования и предотвращения нехватки воды.

Также, по словам представителей Google, компания сотрудничает с различными инициативными исследовательским группами и разрабатывает приложение Global Water Watch. Предполагается, что решение поможет локальным сообществам лучше управлять своими водными ресурсами на основании оперативных и точных данных.