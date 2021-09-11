Google начал сдавать данные своих пользователей властям Гонконга

Хотя в компании утверждали, что сотрудничать с Гонконгом они не намерены

Google передал властям Гонконга данные своих пользователей после того, как в городе был принят закон о национальной безопасности. При этом в компании публично заявляли о невозможности подобного сотрудничества.