Google начал сдавать данные своих пользователей властям Гонконга

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Google начал сдавать данные своих пользователей властям ГонконгаХотя в компании утверждали, что сотрудничать с Гонконгом они не намерены
Google передал властям Гонконга данные своих пользователей после того, как в городе был принят закон о национальной безопасности. При этом в компании публично заявляли о невозможности подобного сотрудничества.
Как сообщило издание Hong Kong Free Press, Google передал властям Гонконга данные по трём случаям, которые касались угрозы жизни и торговли людьми. По словам представителей компании, ни один из случаев не связан с законом о национальной безопасности Гонконга, поэтому в Google и пошли на такой шаг.
Отмечается, что ни одна из мировых технологических компаний не сотрудничает с Гонконгом после принятия закона о национальной безопасности. Согласно документу, все, кто призывает к отделению города от Китая, получат пожизненный срок.