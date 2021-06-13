Google начнёт обновлять свой аналог Windows так же часто, как и браузер Chrome

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Google начнёт обновлять свой аналог Windows так же часто, как и браузер ChromeГде-то в Купертино взгрустнул один Тим Кук
Уже 10 лет компания Google разрабатывает собственную настольную операционную систему — Chrome OS. В нашей стране она не пользуется большой популярностью, так как найти ноутбуки под её управлением достаточно проблематично.
Но несмотря на это, проект продолжает развиваться и, как стало известно, это самое развитие в ближайшее время только ускорится. Поисковый гигант решил выпускать свежие обновления системы каждые четыре недели — также, как она это делает с Chrome, пишет Engadget.
Также сообщается, что Google пропустит обновление M95 для Chrome OS, перейдя сразу к M96. Таким образом IT-гигант хочет «синхронизировать» ОС и браузер.
Нововведение вступит в силу уже совсем скоро — ориентировочно в четвёртом квартале 2021 года.