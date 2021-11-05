Google начнёт показывать в результатах поиска только удобные и красивые сайты

Их достаточно много, но базой для всех является комфорт пользователя при взаимодействии с сайтом, состоящий из трёх основных качеств под общим названием Core Web Vitals: скорости загрузки ресурса, отзывчивости интерфейса, т.е. чёткого выполнения команд пользователя и визуальной стабильности, к примеру, не происходит ли случайного нажатия нецелевых кнопок или элементов. Скорость — главный критерий для Главной и целевой страниц сайта.

Помимо этих качеств, Google будет оценивать ресурсы и на предмет установленных на них сертификатов HTTPS, шифрующих трафик. В поисковой выдаче вверх будут подниматься именно такие сайты.

По словам представителей Google, это нововведение необходимо не только пользователям, но и владельцам ресурсов, — чтобы они понимали, как работает их сайт с точки зрения пользователей и поисковой системы.

«Мы также планируем помочь владельцам сайтов понять, как их страницы работают с точки зрения удобства работы с ними, используя отчет Search Console, который будет доступен до того, как запустится общая система ранжирования поиска», — отметили в Google.