Google намерена отказаться от использования cookie-файлов уже в 2022 году

Отказаться от cookie IT-гигант планирует уже в 2022 году, чтобы обеспечить выполнение новой редакции европейского законодательства о защите персональных данных. Уточняется, что cookie-файлы дают рекламодателям и владельцам сайтов возможность понять, когда пользователь в последний раз был на ресурсе, его вкусы, выбор, историю посещения и т.д.

Если Google действительно пойдёт на такой шаг, в мире цифрового маркетинга произойдёт революция — продавцы товаров и услуг, а также торговцы рекламой, не смогут больше отслеживать активность пользователя и формировать его «покупательский потрет». Все торговые стратегии придётся пересматривать, и к чему это может привести, остаётся только догадываться.