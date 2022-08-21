Google отчиталась о крупнейшей кибератаке за свою историю

Отмечается, что 10 минут этой атаки были сопоставимы с получением всех запросов на «Википедии» в течение суток. Было зафиксировано более 5 тысяч исходных IP-адресов из 132 стран.

Целью атаки был один из клиентов сервиса Google Cloud Armor. Но в итоге злоумышленник своей цели не достиг. В Google предположили, что такая мощная DDoS-атака связана с ботнетом Meris.

«Злоумышленник, вероятно, решил, что не смог оказать желаемого эффекта, понеся при этом значительные расходы на выполнение атаки», — сказано в отчёте Google.