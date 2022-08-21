Google отчиталась о крупнейшей кибератаке за свою историю

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Google отчиталась о крупнейшей кибератаке за свою историюGoogle рассказала о самой масштабной за всю историю хакерской атаке
Компания Google отчиталась о крупнейшей DDoS-атаке за всю историю HTTPS, длившейся в течение 69 минут. Интенсивность атаки составила 46 млн запросов в секунду.
Отмечается, что 10 минут этой атаки были сопоставимы с получением всех запросов на «Википедии» в течение суток. Было зафиксировано более 5 тысяч исходных IP-адресов из 132 стран.
Целью атаки был один из клиентов сервиса Google Cloud Armor. Но в итоге злоумышленник своей цели не достиг. В Google предположили, что такая мощная DDoS-атака связана с ботнетом Meris.
«Злоумышленник, вероятно, решил, что не смог оказать желаемого эффекта, понеся при этом значительные расходы на выполнение атаки», — сказано в отчёте Google.