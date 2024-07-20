Компьютеры
Опубликовано 20 июля 2024, 17:15
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Google полностью прекратит поддержку коротких ссылок goo․gl в августе 2025 года

Но проблемы с переходом могут возникнуть и раньше
Компания Google предупредила пользователей, что с 25 августа 2025 года окончательно прекратит поддерживать короткие URL-адреса, созданные с помощью сервиса goo․gl. Ссылки перестанут работать.
Google полностью прекратит поддержку коротких ссылок goo․gl в августе 2025 года

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С указанной даты по этим ссылкам невозможно будет перейти на целевой адрес. С 23 августа 2024 года под ссылками goo․gl появятся уведомления о том, что эти ссылки перестанут работать «в ближайшем будущем». После появления уведомлений при переходе по ссылке могут возникать сбои.

Сервис коротких ссылок goo․gl был закрыт в марте 2018 года, а в 2019 была сформирована последняя ссылка goo․gl.

Источник:9to5Googe
Автор:Андрей Кадуков
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