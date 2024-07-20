Google полностью прекратит поддержку коротких ссылок goo․gl в августе 2025 года

С указанной даты по этим ссылкам невозможно будет перейти на целевой адрес. С 23 августа 2024 года под ссылками goo․gl появятся уведомления о том, что эти ссылки перестанут работать «в ближайшем будущем». После появления уведомлений при переходе по ссылке могут возникать сбои.

Сервис коротких ссылок goo․gl был закрыт в марте 2018 года, а в 2019 была сформирована последняя ссылка goo․gl.