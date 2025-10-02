Компьютеры
Опубликовано 02 октября 2025, 12:00
1 мин.

Google представила необычную дисковую клавиатуру

Не для массового выпуска
Google представила в Японии новую концепцию клавиатуры, которая напоминает классические дисковые телефоны. Вместо привычных клавиш здесь используется дисковый механизм набора цифр, как на старых телефонах.
Google представила необычную дисковую клавиатуру

© Google

В блоге на веб-сайте Google Japan говорится, что такой дизайн минимизирует случайные нажатия и обеспечивает высокую точность ввода. Создатели отмечают, что время, необходимое для возврата диска в исходное положение, позволяет пользователям сосредоточиться и сформировать свои мысли, хотя это и юмор.

© Google

Google Japan подчёркивает, что эта клавиатура не предназначена для массового производства. Ежегодно компания демонстрирует уникальные прототипы клавиатур в рамках своих исследовательских проектов. Например, в 2022 году была представлена панель Gboard с расположением всех букв в одну горизонтальную линию.

Несмотря на экспериментальный характер, технические характеристики этой клавиатуры были опубликованы для широкой публики в открытом доступе. Теперь энтузиасты могут создать свою версию, используя предоставленные чертежи.

Источник:Google
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Google
,
#клавиатура