Google представила необычную дисковую клавиатуру

Google Japan подчёркивает, что эта клавиатура не предназначена для массового производства. Ежегодно компания демонстрирует уникальные прототипы клавиатур в рамках своих исследовательских проектов. Например, в 2022 году была представлена панель Gboard с расположением всех букв в одну горизонтальную линию.

Несмотря на экспериментальный характер, технические характеристики этой клавиатуры были опубликованы для широкой публики в открытом доступе. Теперь энтузиасты могут создать свою версию, используя предоставленные чертежи.