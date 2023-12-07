Google представила облачный «гиперкомпьютер»Прогресс не остановить
Google завершает 2023 год, представив свои самые мощные творения в области искусственного интеллекта. Встречайте Cloud TPU v5p, «самый мощный, масштабируемый и гибкий ускоритель искусственного интеллекта на данный момент», уточняет компания. Он может похвастаться вдвое большим количеством FLOP и в четыре раза большей масштабируемостью, чем его предшественник TPU v4, обучая LLM-модели в 2,8 раза быстрее.
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Но и это еще не все - появился ИИ-«гиперкомпьютер», представляющий собой слияние передового оборудования, открытого программного обеспечения и возможностей машинного обучения. Google стремится повысить производительность с помощью этого комплексного решения, включающего в себя оптимизированное по производительности оборудование, работающее на базе мощной сетевой технологии центра обработки данных Jupiter.
Google щедро предоставляет поддержку открытого программного обеспечения для таких популярных фреймворков, как JAX, PyTorch и TensorFlow.