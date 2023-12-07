Google представила облачный «гиперкомпьютер»

Но и это еще не все - появился ИИ-«гиперкомпьютер», представляющий собой слияние передового оборудования, открытого программного обеспечения и возможностей машинного обучения. Google стремится повысить производительность с помощью этого комплексного решения, включающего в себя оптимизированное по производительности оборудование, работающее на базе мощной сетевой технологии центра обработки данных Jupiter.

Google щедро предоставляет поддержку открытого программного обеспечения для таких популярных фреймворков, как JAX, PyTorch и TensorFlow.