Google, Tesla и другие компании начали создавать собственные процессоры из-за дефицита заказных

По мнению Гленна О’Доннелла, научного директора аналитического агентства Forrester, пандемия стала причиной сбоев во многих производственных цепочках, в том числе в поставках процессоров. Все мировые компании – от Apple до Tesla столкнулись с проблемой зависимости в разработке чипов. Как следствие, начинается массовая гонка в поиске замены заказных. Как отмечает источник, на это есть ещё одна причина. Собственные процессоры лучше будут соответствовать архитектуре фирменного оборудования, требованиям приложений, и в целом это повысит конкурентные преимущества. В итоге это не просто уход от зависимости, но и новая форма конкуренции между корпорациями.

При этом отмечается, что ни одна из мировых компаний не будет производить процессоры своими силами. По мнению аналитиков, они будут обращаться к уже известным производителям: Intel, TSMC и к другим. Аналитики обращают внимание на дороговизну открытия заводов для полноценного производства процессоров, а также на банальную нехватку специалистов.