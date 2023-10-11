Google заявила об отражении самой мощной хакерской атаки за всю историю компании

Исследователи безопасности выяснили, что такая беспрецедентная мощность атаки была обусловлена уязвимостью CVE-2023-44487 в протоколе HTTP/2. Компания призвала администраторов веб-сервисов с поддержкой HTTP/2 установить патч. Уязвимость признана опасной: 7,5 балла из 10 возможных.

Такое количество запросов в рамках DDoS-атаки наблюдалось впервые. Поселений «рекорд» хакеров — 46 млн запросов в секунду. Последняя атака длилась всего две минуты, но за это время было сгенерировано больше запросов, чем пользователи «Википедии» прочитали статей за весь сентябрь 2023 года.

При этом все сервисы Google продолжали работать. Компании удалось добиться этого благодаря глобальной инфраструктуре распределения нагрузки.