Компьютеры
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Государство вытащит разработчиков отечественных процессоров "Байкал" из долговой ямы
Возможно компания станет государственной
Российское правительство находится на этапе обсуждения вопроса возможного финансового оздоровления компании “Т-платформ”, основной деятельностью которой являлась разработка отечественных суперкомпьютеров. Напомним, что одним из подразделений данной компании являлся “Байкал электроникс”, занимавшийся проектированием и производством процессоров “Байкал-Т1”, а также компьютеров на их основе.
Напомним, что еще 21 декабря на популярном интернет-ресурсе Хабр появилась информация о том, что у “Т-платформ” начались крупные проблемы, в том числе перестал как-либо функционировать официальный сайт организации, а порядка 80% персонала просто-напросто уволилось. Что интересно, компания официально не заявляла о том, что столкнулась с трудностями.
Сейчас же стала известна и причина, по которой производитель столкнулся со сложностями: все дело в том, что основатель и генеральный директор “Т-платформ” Всеволод Опанасенко уже несколько месяцев находится под стражей.