Государство вытащит разработчиков отечественных процессоров "Байкал" из долговой ямы

Напомним, что еще 21 декабря на популярном интернет-ресурсе Хабр появилась информация о том, что у “Т-платформ” начались крупные проблемы, в том числе перестал как-либо функционировать официальный сайт организации, а порядка 80% персонала просто-напросто уволилось. Что интересно, компания официально не заявляла о том, что столкнулась с трудностями.

Сейчас же стала известна и причина, по которой производитель столкнулся со сложностями: все дело в том, что основатель и генеральный директор “Т-платформ” Всеволод Опанасенко уже несколько месяцев находится под стражей.