Готовые ПК-сборки избежали подорожания из-за роста цен на DRAM

Опубликовано 17 декабря 2025, 07:151 мин.
Готовые ПК-сборки избежали подорожания из-за роста цен на DRAMНо это ненадолго
Несмотря на глобальный дефицит DRAM и резкий рост цен на оперативную память, готовые ПК и ноутбуки пока не подорожали.
Acer и Asus заявили, что официальные цены остаются прежними, так как производители защищены долгосрочными контрактами с поставщиками памяти.
По оценкам Acer, DRAM занимает около 8–10% себестоимости ПК. Даже рост цен на память на 30–50% увеличивает общий BOM лишь на 2–3%. Это позволяет OEM-компаниям сдерживать цены, по крайней мере в краткосрочной перспективе.
Однако давление на рынок нарастает. По мере пересмотра контрактов, рост цен начнет отражаться на конечных устройствах — вероятнее всего во II и III кварталах 2026 года.
Производители выбирают точечные меры: сохранение базовых конфигураций в бюджетном сегменте, урезание характеристик в среднем классе и возможное подорожание флагманских и корпоративных моделей.