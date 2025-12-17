Готовые ПК-сборки избежали подорожания из-за роста цен на DRAM

Acer и Asus заявили, что официальные цены остаются прежними, так как производители защищены долгосрочными контрактами с поставщиками памяти.

По оценкам Acer, DRAM занимает около 8–10% себестоимости ПК. Даже рост цен на память на 30–50% увеличивает общий BOM лишь на 2–3%. Это позволяет OEM-компаниям сдерживать цены, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Однако давление на рынок нарастает. По мере пересмотра контрактов, рост цен начнет отражаться на конечных устройствах — вероятнее всего во II и III кварталах 2026 года.

Производители выбирают точечные меры: сохранение базовых конфигураций в бюджетном сегменте, урезание характеристик в среднем классе и возможное подорожание флагманских и корпоративных моделей.