Готовые ПК-сборки с еще неанонсированными RTX 5070 Ti и RTX 5080 раскрыли VRAM обеих моделей

Оба GPU получат 16 ГБ видеопамяти, работающей на GDDR7, но с разными скоростями передачи данных.

RTX 5080 будет построена на ядре GB203-400-A1 и оснащена 10 752 CUDA-ядрами. Видеокарта использует 256-битную шину памяти и GDDR7 модули с пропускной способностью до 1024 ГБ/с.

Энергопотребление карты составит 400 Вт, что на 25% больше, чем у предшественников, но при этом она предлагает рекордные скорости работы памяти.

RTX 5070 Ti получит ядро GB203-300-A1 с 8960 CUDA-ядрами и ту же 256-битную шину памяти. Однако скорость GDDR7 памяти будет ниже — до 896 ГБ/с. Энергопотребление видеокарты ожидается в пределах 300-350 Вт.

Обе видеокарты войдут в новое поколение NVIDIA Blackwell, которое будет представлено в январе 2025 года.