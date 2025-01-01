Готовые ПК-сборки с еще неанонсированными RTX 5070 Ti и RTX 5080 раскрыли VRAM обеих моделей

Опубликовано 01 января 2025, 07:021 мин.
Готовые ПК-сборки с еще неанонсированными RTX 5070 Ti и RTX 5080 раскрыли VRAM обеих моделейБыстрее бы уже CES 2025
В сеть утекли данные о характеристиках еще неанонсированных видеокарт NVIDIA RTX 5080 и RTX 5070 Ti, которые появились в описаниях готовых игровых ПК от компании iBuyPower.
Оба GPU получат 16 ГБ видеопамяти, работающей на GDDR7, но с разными скоростями передачи данных.
RTX 5080 будет построена на ядре GB203-400-A1 и оснащена 10 752 CUDA-ядрами. Видеокарта использует 256-битную шину памяти и GDDR7 модули с пропускной способностью до 1024 ГБ/с.
Энергопотребление карты составит 400 Вт, что на 25% больше, чем у предшественников, но при этом она предлагает рекордные скорости работы памяти.
RTX 5070 Ti получит ядро GB203-300-A1 с 8960 CUDA-ядрами и ту же 256-битную шину памяти. Однако скорость GDDR7 памяти будет ниже — до 896 ГБ/с. Энергопотребление видеокарты ожидается в пределах 300-350 Вт.
Обе видеокарты войдут в новое поколение NVIDIA Blackwell, которое будет представлено в январе 2025 года.