GPU новейших дискретных видеокарт от Intel "засветилось" на фото
Что интересно, данное изображение - первый случай, когда мы можем увидеть одновременно всю линейку графических процессоров Intel Xe. Учитывая размер батарейки, которая была расположена рядом с чипами для понимания размеров GPU, важно отметить, что расположенный справа в нижнем ряду графический процессор впечатляет своей величиной.
К слову, стоит отметить, что интернет-инсайдер предполагает, что данный чип - это модель, обозначенная кодовым именем Arctic Sound, а использовать его планируется исключительно в серверных решениях. К слову, на изображении ниже именно для поддержки его оптимальной температуры используется система жидкостного охлаждения.
Правда, стоит понимать, что хоть данная утечка и является крайне важной для понимания сроков выхода дискретных видеокарт от Intel, официальной информации на данный счет так и не было опубликовано.