GPU новейших дискретных видеокарт от Intel "засветилось" на фото

Что интересно, данное изображение - первый случай, когда мы можем увидеть одновременно всю линейку графических процессоров Intel Xe. Учитывая размер батарейки, которая была расположена рядом с чипами для понимания размеров GPU, важно отметить, что расположенный справа в нижнем ряду графический процессор впечатляет своей величиной.