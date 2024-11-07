GPU в чипе Apple M4 Ultra будет мощнее видеокарты NVIDIA RTX 4090 в OpenGL и Vulkan API

После впечатляющих результатов чипов M4 Pro и M4 Max, автор YouTube-канала Max Tech предположил, что M4 Ultra сможет достичь оценки в 330 000 баллов. Это превышает показатели RTX 4090, чьи результаты составляют 317 162 баллов в OpenCL и 262 907 баллов в Vulkan.

Блогер отметил, что при сохранении текущей тенденции прироста производительности, новая разработка Apple покажет значительные улучшения в графике и вычислительных задачах.

Однако стоит помнить о возможных ограничениях в совместимости с игровыми проектами и изменениях производительности в реальных условиях.

Ожидается, что M4 Ultra будет представлен вместе с новыми моделями Mac Pro и Mac Studio в 2025 году, обещая профессионалам невиданный ранее уровень вычислительной мощности.