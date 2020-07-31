Компьютеры
Сегодня 14:45
Грядущая флагманская видеокарта NVIDIA RTX 3090 оказалась почти в два раза производительнее предшественника
Ждем скорейшей демонстрации новинки
Грядущая флагманская видеокарта NVIDIA RTX 3090 оказалась почти в два раза производительнее предшественника в лице RTX 2080 Ti. По всей видимости, компания готовит крайне интересный анонс под конец 2020 года.
Так, интернет-инсайдер опубликовал в сети пост, из которого следует, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090, входящая в грядущее семейство Ampere, сумела набрать в популярном тесте Time Spy Extreme примерно 10 тыс баллов. Учитывая, что GeForce RTX 2080 Ti демонстрировала в точно таком же тесте около 6,5 тыс баллов, новая разработка “зеленых” сумела продемонстрировать прирост в районе 50%!
Стоит отметить, что источник, опубликовавший данную информацию, очень часто демонстрируют свою осведомленность в делах NVIDIA. Так, например, в свое время он раскрыл характеристики GeForce GTX 1650 Super и 1660 Super задолго до их анонса.