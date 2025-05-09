HarmonyOS для ПК от HUAWEI представлена официально

Кроме того, ОС поддерживает до 1000 периферийных устройств, включая клавиатуры, мыши, мониторы, принтеры и сканеры. Для защиты данных используется точное позиционирование через Nearlink и функция удалённого стирания данных.

Система обещает плавную работу даже с множеством одновременно открытых окон и быструю синхронизацию с другими устройствами экосистемы HUAWEI.