HarmonyOS для ПК от HUAWEI представлена официально

HarmonyOS для ПК от HUAWEI представлена официальноЖдем первых ноутбуков с использованием этой ОС
Теперь фирменная ОС бренда охватывает весь спектр устройств компании, включая смартфоны, планшеты, телевизоры, умные часы, автомобильные системы и, наконец, компьютеры.
Система включает ядро HarmonyOS, графический движок Ark Engine, модуль безопасности StarShield и фирменные инструменты для разработчиков ArkTS и ArkUI. HUAWEI также заявила, что HarmonyOS PC поддерживает более 150 эксклюзивных приложений и 2000 универсальных программ, адаптированных для новой платформы.
Кроме того, ОС поддерживает до 1000 периферийных устройств, включая клавиатуры, мыши, мониторы, принтеры и сканеры. Для защиты данных используется точное позиционирование через Nearlink и функция удалённого стирания данных.
Система обещает плавную работу даже с множеством одновременно открытых окон и быструю синхронизацию с другими устройствами экосистемы HUAWEI.