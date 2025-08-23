HONOR представила мышь-кейс с беспроводными наушниками

Опубликовано 23 августа 2025, 16:301 мин.
HONOR представила мышь-кейс с беспроводными наушникамиМышка работает до 30 дней без подзарядки
HONOR выпустила новый и нестандартный гаджет — компьютерную мышку с встроенным в корпус кейсом с беспроводными наушниками. Аксессуар называется Yuewo Wireless Ear Mouse Pro.
© HONOR
Мышь оснащена аккумулятором на 1000 мАч, что обеспечивает до 30 дней автономной работы в режиме мыши и подзарядки наушников. Конструкция включает переключатели с ресурсом до 5 млн нажатий и нескользящую поверхность.
The Verge отмечает, что наушники оснащены активным шумоподавлением и двойными динамическими драйверами. Однако время автономной работы самих наушников не указано.
Общий вес комплекта — 88 г, а размеры мыши — 112 х 60х34 мм. Аксессуар можно подключать как через Bluetooth, так и по USB-C. Мышка совместима с ПК на Windows 10 и выше, работает и с macOS 10.13 и новее.
Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков
