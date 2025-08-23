HONOR представила мышь-кейс с беспроводными наушниками

Мышь оснащена аккумулятором на 1000 мАч, что обеспечивает до 30 дней автономной работы в режиме мыши и подзарядки наушников. Конструкция включает переключатели с ресурсом до 5 млн нажатий и нескользящую поверхность.

The Verge отмечает, что наушники оснащены активным шумоподавлением и двойными динамическими драйверами. Однако время автономной работы самих наушников не указано.

Общий вес комплекта — 88 г, а размеры мыши — 112 х 60х34 мм. Аксессуар можно подключать как через Bluetooth, так и по USB-C. Мышка совместима с ПК на Windows 10 и выше, работает и с macOS 10.13 и новее.