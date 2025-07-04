HP начнёт предоставлять отчёты о фактическом состоянии подержанных ПК

PCFax будет основан на телеметрии, собираемой встроенным ПО, и сохранит все данные на твердотельном накопителе SSD. Отчёт PCFax включает информацию о модели, статистике использования оборудования, дате изготовления, гарантии, обслуживании, ремонтах, и истории владения.

На первых порах PCFax будет доступен только корпоративным и промышленным клиентам HP, что ограничивает его использование. Также система пригодится сервисным центрам.

Но, предположительно, со временем, после обкатки системы, PCFax будет доступен и обычным пользователям.

«Для предприятий и потребителей, приобретающих бывшие в употреблении ПК, система предоставляет подробную информацию о полном цикле обслуживания и поддержки каждой системы, включая информацию о любых ремонтах, обновлениях или проблемах с производительностью, возникших при первоначальном развёртывании», — сказано в сообщении HP.