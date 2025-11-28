HP предупредила: главный удар по ценам на оперативную память придёт лишь во II половине 2026 года

Опубликовано 28 ноября 2025, 08:041 мин.
HP предупредила: главный удар по ценам на оперативную память придёт лишь во II половине 2026 годаТак что всем, кто хотел обновить свои ПК — стоит поторопиться
На конференции по итогам финансового года, глава HP Энрике Лорес заявил, что дефицит и рост цен на оперативную память ударят по рынку ПК не сразу.
По оценкам компании, доступные запасы DRAM покроют потребности в I половине 2026 финансового года, а основное повышение стоимости придётся на период с апреля по октябрь 2026 года.
Чтобы смягчить влияние, HP уже заключает долгосрочные контракты с поставщиками, рассматривает менее дорогие варианты и снижает объём памяти в некоторых моделях.
Компания также готова поднять цены на продукцию, если издержки продолжат расти. Аналитики отмечают, что подобная осторожность характерна и для других производителей.
Всплеск спроса на память со стороны центров обработки данных и ИИ‑стартапов продолжается, поэтому потребительский сегмент получит удар позже. Покупателям рекомендуют не откладывать апгрейд, пока цены остаются терпимыми.