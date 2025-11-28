HP предупредила: главный удар по ценам на оперативную память придёт лишь во II половине 2026 года

По оценкам компании, доступные запасы DRAM покроют потребности в I половине 2026 финансового года, а основное повышение стоимости придётся на период с апреля по октябрь 2026 года.

Чтобы смягчить влияние, HP уже заключает долгосрочные контракты с поставщиками, рассматривает менее дорогие варианты и снижает объём памяти в некоторых моделях.

Компания также готова поднять цены на продукцию, если издержки продолжат расти. Аналитики отмечают, что подобная осторожность характерна и для других производителей.

Всплеск спроса на память со стороны центров обработки данных и ИИ‑стартапов продолжается, поэтому потребительский сегмент получит удар позже. Покупателям рекомендуют не откладывать апгрейд, пока цены остаются терпимыми.