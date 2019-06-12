Huawei отменила все будущие модели ноутбуков из-за санкций

Компания Huawei была вынуждена отложить на неопределённый срок анонс нового ноутбука на базе операционной системы Windows. Об этом рассказал журналистам глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю (Richard Yu).

«Бумажный» анонс нового продукта серии Matebook без точных сроков начала продаж должен был состояться на технологической выставке CES Asia в Шанхае. Однако презентация была отложена. Ричард Ю отметил, что компания не может осуществить поставки ПК и назвал ситуацию «неудачной».

На вопрос о возможном более позднем запуске, Ричард Ю отметил, что это зависит от ситуации с «чёрным списком» США. Топ-менеджер признал, что если ситуация не изменится продолжительное время, то ноутбук вообще не будет выпущен.

Huawei полагалась на американские технологии и партнёров для значительной части своей потребительской продукции. Так, флагманский ноутбук Matebook X Pro работает на операционной системе Microsoft Windows и использует процессоры Intel. Обе компании были вынуждены отказаться от сотрудничества с Huawei под давлением властей США.

Ранее в сети появилось сообщение, что Huawei остановила производство и разработку новых ноутбуков.