Huawei представила беспроводную мышь с технологией NearLink — аналогом Bluetooth

Мышь ориентирована прежде всего на офисных сотрудников. Устройство имеет симметричный чёрный дизайн, весит 55,95 граммов и имеет размеры 110,27 x 62,29 x 33,33 мм. Мышь оснащена левой и правой кнопками, колёсиком прокрутки с функцией нажатия, кнопкой сопряжения и выключателем питания.

В комплект входит одна сухая батарейка, рассчитанная примерно на 12 месяцев работы. Устройство поддерживает настройку разрешения точек на дюйм (DPI) через программное обеспечение Huawei Terminal Mouse Control версии 1.0 и совместимо с операционными системами HarmonyOS 2, iOS 13.1, Android 5.0, Windows 8.1, macOS 10.10 и выше, Linux UOS и KOS. Мышь также поддерживает автоматическое обнаружение и сопряжение, мгновенно подключаясь к совместимым устройствам, как по NearLink, так и по Bluetooth 5.4.