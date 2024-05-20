Huawei представила ПК на базе собственного мобильного чипа Kirin 9000C

Этот восьмиядерный процессор с частотой до 3.1 ГГц, созданный по 5-нм техпроцессу SMIC, оснащен графикой Mali-G78.

Новый компьютер в первую очередь ориентирован на крупный бизнес и имеет корпус Micro-ATX, поддерживающий низкопрофильные PCIe-карты.

Qingyun W515x доступен в трех конфигурациях: 8/256 ГБ, 8/512 ГБ и 16/512 ГБ. Хранение данных обеспечивается слотом NVMe M.2 PCIe.

Система охлаждения процессора — низкопрофильная, поддерживающая температуру шасси ниже 30°C при максимальной нагрузке и низкий уровень шума.

Фронтальные разъемы включают три порта USB Type-A 3.2 Gen 1, Type-C, аудиоразъем и дисковод.

На задней панели — VGA, HDMI, последовательный порт, четыре порта USB Type-A 3.2 Gen 1 и разъем Ethernet.

Из-за санкций США Huawei разрабатывает собственные решения. Kirin 9000C — восьмиядерный процессор с 12 потоками и частотой 2.48 ГГц. Хотя его производительность ниже, чем у предшественника Kirin 9000, он обеспечивает достаточную мощность для бизнес-задач. ​