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Компьютеры
Опубликовано 20 мая 2024, 08:08
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Huawei представила ПК на базе собственного мобильного чипа Kirin 9000C

Интересная новинка
Huawei представила новый ПК Qingyun W515x на базе собственного процессора Kirin 9000C.
Huawei представила ПК на базе собственного мобильного чипа Kirin 9000C
© Tom's Hardware

Этот восьмиядерный процессор с частотой до 3.1 ГГц, созданный по 5-нм техпроцессу SMIC, оснащен графикой Mali-G78.

Новый компьютер в первую очередь ориентирован на крупный бизнес и имеет корпус Micro-ATX, поддерживающий низкопрофильные PCIe-карты.

Qingyun W515x доступен в трех конфигурациях: 8/256 ГБ, 8/512 ГБ и 16/512 ГБ. Хранение данных обеспечивается слотом NVMe M.2 PCIe.

Система охлаждения процессора — низкопрофильная, поддерживающая температуру шасси ниже 30°C при максимальной нагрузке и низкий уровень шума.

Фронтальные разъемы включают три порта USB Type-A 3.2 Gen 1, Type-C, аудиоразъем и дисковод.

На задней панели — VGA, HDMI, последовательный порт, четыре порта USB Type-A 3.2 Gen 1 и разъем Ethernet.

Из-за санкций США Huawei разрабатывает собственные решения. Kirin 9000C — восьмиядерный процессор с 12 потоками и частотой 2.48 ГГц. Хотя его производительность ниже, чем у предшественника Kirin 9000, он обеспечивает достаточную мощность для бизнес-задач. ​

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
Теги:
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#процессор
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#пк