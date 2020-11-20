Huawei вслед за Apple разрабатывает компьютер на ARM-процессоре

Так, в китайской части интернета появилось немало данных о настольном компьютере MateStation B515, который и должен стать своеобразным “ответом Apple” от Huawei, сообщает GSMArena. В основу девайса лег 7-нм ARM-процессор Kunpeng 920, производством которого занималась компания HiSilicon совместно с TSMC. Уже сейчас известно, что чип оснащен восемью ядрами с частотой 2.6 ГГц.

В отличие от Apple, в компьютере Huawei используются более традиционные “внутренности”, а именно обыкновенная оперативная память, которой будет до 64 ГБ и сразу два SSD-накопителя формата M.2.