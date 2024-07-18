Huawei выпустит собственную компьютерную ОС до конца 2024 года

Согласно инсайдерской информации, компания активно работает над адаптацией своей мобильной ОС для компьютеров и на сайте компании уже появились изображения с версией, работающей на ПК.

HarmonyOS была изначально разработана для смартфонов и планшетов в 2019 году после введения санкций США, что вынудило Huawei искать альтернативу Android.

Теперь же компания готова сделать следующий шаг, предложив полностью автономную систему, не зависящую от американских технологий.

Особенностью HarmonyOS Next является отсутствие зависимости от AOSP-библиотек и невозможность запуска .apk файлов, что делает её полностью независимой от Android. Новая ОС получит поддержку разработчиков и будет доступна для тестирования приложений.

Интерфейс HarmonyOS Next для ПК напоминает MacOS, с аналогичными элементами управления и дизайна.