И без того устаревшие процессоры Intel начали тормозить после обновления до Windows 11 24H2

Опубликовано 18 октября 2024, 07:441 мин.
И без того устаревшие процессоры Intel начали тормозить после обновления до Windows 11 24H2Проблемный какой-то апдейт получился
Последнее обновление Windows 11 до версии 24H2 привело к очередной проблеме — снижение производительности процессоров Intel.
Как сообщают авторы канала Hardware Unboxed, особенно пострадали процессоры 12-го поколения Alder Lake, такие как Core i9-12900K, у которых производительность упала на 10%.
Журналисты отметили, что никаких изменений в BIOS или обновлений прошивки они не делали. Откат на предыдущую версию Windows 11 23H2 возвращает производительность на прежний уровень, что указывает на проблему именно в новом обновлении системы.
Апдейт под номером 24H2 уже известен множеством багов: от проблем с SSD и медленной передачей данных по SMB до исчезновения курсора и синих экранов смерти в некоторых играх.