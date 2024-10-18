И без того устаревшие процессоры Intel начали тормозить после обновления до Windows 11 24H2

Как сообщают авторы канала Hardware Unboxed, особенно пострадали процессоры 12-го поколения Alder Lake, такие как Core i9-12900K, у которых производительность упала на 10%.

Журналисты отметили, что никаких изменений в BIOS или обновлений прошивки они не делали. Откат на предыдущую версию Windows 11 23H2 возвращает производительность на прежний уровень, что указывает на проблему именно в новом обновлении системы.

Апдейт под номером 24H2 уже известен множеством багов: от проблем с SSD и медленной передачей данных по SMB до исчезновения курсора и синих экранов смерти в некоторых играх.