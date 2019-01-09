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Компьютеры
9 января, 17:32

IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер

20-кубитная система IBM Q System One сочетает квантовые и классические вычислительные компоненты
На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания IBM представила свой первый коммерческий квантовый компьютер. 20-кубитная система IBM Q System One сочетает квантовые и классические вычислительные компоненты.

Система IBM Q System One, конечно, всё ещё имеет огромные размеры, но она впервые вышла «за пределы лабораторий». По словам представителей компании представляет собой большой шаг в направлении вывод квантовых вычислений на коммерческие рельсы.

Интересно, что над внешним видом системы работали известные дизайнеры. По мнению производителя, это настоящее произведение искусства. IBM Q представляет собой непроницаемый для воздуха куб со стороной около трёх метров. Выглядит всё как декорация из фантастического фильма.

Сроки выхода и цена агрегата пока не названы IBM.

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