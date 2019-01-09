IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер

Система IBM Q System One, конечно, всё ещё имеет огромные размеры, но она впервые вышла «за пределы лабораторий». По словам представителей компании представляет собой большой шаг в направлении вывод квантовых вычислений на коммерческие рельсы.
Интересно, что над внешним видом системы работали известные дизайнеры. По мнению производителя, это настоящее произведение искусства. IBM Q представляет собой непроницаемый для воздуха куб со стороной около трёх метров. Выглядит всё как декорация из фантастического фильма.
Сроки выхода и цена агрегата пока не названы IBM.