Игроки придумали интересную стратегию для борьбы с перекупами RTX 5090

Однако пользователи eBay нашли необычный способ помешать спекулянтам.

На площадке появились фейковые объявления, предлагающие RTX 5090 по рекомендованной цене. В описании же указывается, что покупатель получит лишь фотографию видеокарты — по email или даже в рамке.

Некоторые объявления прямо предупреждают: «НЕ ПОКУПАЙТЕ, ЕСЛИ ВЫ ЧЕЛОВЕК».

Судя по всему, часть ботов действительно попадается в ловушку — на eBay уже зафиксированы продажи таких «картинок» за $1200 и $1900. Некоторые продавцы пошли еще дальше, обещая отправить случайный предмет с благотворительной распродажи вместо видеокарты.

Сейчас найти настоящую RTX 5090 на eBay становится сложнее, так как фейковые объявления заполонили первые страницы поиска.