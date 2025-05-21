Игроки жалуются: свежий драйвер NVIDIA снова ломает игры

Опубликовано 21 мая 2025, 07:081 мин.
Игроки жалуются: свежий драйвер NVIDIA снова ломает игрыНикогда такого не было и вот опять...
Вместо долгожданных улучшений, свежий драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 576.52 вновь вызвал волну недовольства.
Пользователи массово жалуются на сбои и баги, которые продолжают преследовать владельцев видеокарт компании.
На официальном форуме NVIDIA можно найти десятки сообщений о старых проблемах: черные экраны, падения fps, мерцание изображения, артефакты и вылеты игр. Устройства с поддержкой G-SYNC особенно подвержены зависаниям и нестабильной работе.
Но на этом беды не закончились — с новым релизом пришли и новые баги. Некоторые игроки жалуются на жесткие фризы и статтеры в свежих играх, таких как Indiana Jones and the Great Circle, Fortnite и DOOM: The Dark Ages.
NVIDIA пока не прокомментировала ситуацию. Пользователи советуют с осторожностью устанавливать обновление и при необходимости откатываться на предыдущую стабильную версию.