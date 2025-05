Игроки жалуются: свежий драйвер NVIDIA снова ломает игры

Но на этом беды не закончились — с новым релизом пришли и новые баги. Некоторые игроки жалуются на жесткие фризы и статтеры в свежих играх, таких как Indiana Jones and the Great Circle, Fortnite и DOOM: The Dark Ages.

NVIDIA пока не прокомментировала ситуацию. Пользователи советуют с осторожностью устанавливать обновление и при необходимости откатываться на предыдущую стабильную версию.